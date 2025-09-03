Çerçioğlu’ndan yatırım zirvesi

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentteki kurum müdürlerini belediyede ağırladı. Belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantıda, Aydın'ın yatırımları ve hizmetleri ele alınırken kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Aydın'da hayata geçirilecek proje ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantının ardından Başkan Çerçioğlu, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin kurum müdürleri ile bir araya gelerek hayata geçireceğimiz hizmetler ve yatırımlarla ilgili toplantımızı gerçekleştirdik. Aydın için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.