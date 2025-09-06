Aydın’da otobanda can pazarı

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sularında gerçekleşti. Aydın istikametine doğru seyreden Mehmet Yüce yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet Yüce ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu Muhammet Miraç Yüce ve babası Ali Yüce (85) yaralandı. Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Yüce ve oğlu Muhammet Miraç Yüce'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.