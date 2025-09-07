  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü!

Direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü!

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü!

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada Ahmet Akseki (47) hayatını kaybetti. Ahmet Akseki'nin idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre sürücü Ahmet Akseki'nin direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Akseki'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA