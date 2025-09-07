Direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü!

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada Ahmet Akseki (47) hayatını kaybetti. Ahmet Akseki'nin idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre sürücü Ahmet Akseki'nin direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Akseki'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.