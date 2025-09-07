Motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
KAZIM YÖRÜKCE

KAZIM YÖRÜKCE

AYDIN Sultanhisar'da trafik levhasına çarpan emekli belediye çalışanı Hakan Kudüsoğlu (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Denizli istikametinden Aydın yönüne doğru motosikletiyle ilerleyen Kudüsoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının hâkimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptı. Kudüsoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen talihsiz sürücünün yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Sultanhisar Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen Kudüsoğlu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

