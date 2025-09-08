47 yıllık cezası olan firari yakalandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 47 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Eşref Çeşmekuran'ın cezaevine götürülüşü sırasında annesinin sözleri dikkat çekti. Anne, oğluna "Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle" diyerek uğurladı