Bacağına saplanan demir korkulukla hastaneye getirildi

AYDIN'DA sosyal tesiste yaşanan kazada, 20 yaşındaki Melih Acar'ın bacağına demir korkuluk saplandı. Dengesini kaybeden Melih Acar (20), talihsiz bir şekilde demir korkulukların üzerine düştü. Uçları ok gibi sivri olan korkuluklardan bir tanesi Melih Acar'ın bacağına saplandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen demir yerinden çıkarılamayınca genç, bulunduğu şekilde ambulansa alındı. Bacağındaki metal parça ile hastaneye ulaştırılan Acar yoğun bakımda tedavi altına alındı. Acar'ın genel sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı