Çatıya çıkan şahsı ekipler ikna edip indirdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısına çıkıp kendisini aşağıya sarkıtan şahsı polis ekipleri ikna ederek indirdi. Olay, Hasan Efendi mahallesinde 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katında meydana geldi. M.K. isimli şahıs, binanın çatı katına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisler, ailevi sorunları olduğu öğrenilen şahsı bir süre konuşarak ikna etti. M.K., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.