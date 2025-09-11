Aydın ve Denizli’de alevlerle mücadele! Müdahale sürüyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aydın'da zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Denizli'nin de Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

DHA AA

Efeler ilçesinin kırsal Dağeymiri Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alanda çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 helikopter 4 söndürme uçağı, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 89 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

