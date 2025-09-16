Alkollü şahıs balkondan düştü

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada meydana gelen olayda, alkol aldığı öğrenilen M.K. isimli şahıs, ikinci kattaki balkonunun demir korkuluğuna oturdu. Bir süre sonra dengesini kaybeden M.K, yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.