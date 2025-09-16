Aydın’da gece yarısı baskını

AYDIN Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ö.B. adlı firari hükümlünün adreste bulunduğuna dair gelen bir ihbarı değerlendirdi. Adrese giden ekipler, yaptıkları kontrollerde Ö.B.'nin evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düğmesine basıldı ve evin çevresi polis tarafından sarıldı. Direnmeye çalıştı, tehditler savurdu Yakalanacağını anlayan Ö.B., polislere direnerek ve tehditler savurarak kaçmaya çalıştı. Ancak ekiplerin kararlı müdahalesi sonucu Ö.B. kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.