Meclisi karıştıran Saatçi’nin oğlu çıktı

AYDIN Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz cuma günkü oturumu, büyük bir gerginliğe sahne olmuştu. Salondaki kamera kayıtlarından, meclis salonunu ilk karıştıranın CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi olduğu tespit edildi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi

Hiçbir resmi görevi bulunmamasına rağmen meclis salonunda bulunan Özgür Saatçi, oturum sırasında aniden ayağa kalkarak "Çıkarın bürokratları" diye bağırdı. Ardından Cumhur İttifakı meclis üyelerine yönelen Saatçi, "Kesin lan köpekler" diye bağırdı. Saatçi'nin çıkışı üzerine tartışma büyüdü. CHP'li bazı üyelerin de kavgaya dahil olmasıyla meclis salonu adeta savaş alanına döndü. Bunun üzerine oturum ertelendi.