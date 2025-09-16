Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde bağlı Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 09 P 8270 plakalı okul servisi, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan lise öğrencileri E.D, M.G, E.Ş. ve Ş.T.Ç. ile sürücü A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.