Akaryakıt dolu tanker yolcu minibüsüne çarptı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankeri yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç sulama kanalına uçarken kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Aydın- Muğla karayolu Efeler istikametinde yaşandı. Ç.Ö. idaresindeki Nazilli Birlik minibüsü, içerisinde iki yolcusuyla orta şeritte ilerlediği sırada, A.Ç. yönetimindeki akaryakıt tankeri çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ve tanker kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen araçlar, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.