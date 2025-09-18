Serinlemek için girdiği denizde boğularak öldü

KUŞADASI'NDA serinlemek için denize giren 74 yaşındaki Kani Özdemir, boğularak can verdi. Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi Atakent Sahili'nde meydana geldi. Söke Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi'nde çalışan ve buradan emekli olduğu öğrenilen Kani Özdemir, bir anda dalgaların arasında kaldı. Özdemir'i dalgaların arasında hareketsiz gören sahildeki vatandaşlar kıyıya çekip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz adamın boğularak can verdiği tespit edildi.