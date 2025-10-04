Katil İsrail güçleri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Tevhit Yıldız'ın babası Yeni Asır'a konuştu: “Baba ben Gazze’ye gideceğim”

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Aydın'ın Söke ilçesinden katılan Tevhit Yıldız, İsrail güçleri tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu. Babası Cavit Yıldız, Yeni Asır'a oğluyla yaptığı son görüşmenin detaylarını paylaştı. Baba Cavit Yıldız, oğlunun bilinçli bir şekilde aktivist olarak gemiye katıldığını belirtti. Yıldız, "Oğlum bana, 'Baba ben aktivist olarak gemilere katılacağım.' dedi. Ben de 'Sen bilirsin oğlum, elimizden bir şey gelmiyor. Karınca misali bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu' dedim. O da böylece gemiye katıldı" diye konuştu. Baba Yıldız, İsrail gemilerinin filoya yaklaştığı sırada yapılan son telefon görüşmesini de paylaştı. Yıldız, "Saat 23.00 civarıydı. Oğlum, 'Baba, İsrail gemileri bize doğru yaklaşıyor. Aramızda çok az mesafe kaldı. Filo olarak karar verdik, telefonlarımızı denize atacağız. Bundan sonra bizimle irtibat kuramayacaksınız. Hakkınızı helal edin' dedi. Ardından bağlantı kesildi" şeklinde konuştu. Öte yandan, Türkiye, gözaltına alınan vatandaşlarının durumunu yakından takip ederken, gerekli tüm girişimleri sürdürüyor.