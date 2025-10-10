Aydın’da sır ölüm

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 32 yaşındaki Anıl Çetinkol, yol kenarında park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. İncirliova ilçesine bağlı Erbeyli Mahallesi ile Germencik yolu üzerinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 09 APG 598 plakalı araçta hareketsiz yatan şahsın 32 yaşındaki Anıl Çetinkol olduğunu belirledi.

1.5 YILLIK EVLİYDİ

Çetinkol'un cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Çetinkol'un alkollü olduğu ve kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken ölüm nedeninin netlik kazanması için otopsi yapılacağı öğrenildi. Hayatını kaybeden Çetinkol'un yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği öğrenildi. Acı haber, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.