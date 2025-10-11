Sosyal medyadaki silah şovu karakolda bitti

Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden silah paylaşan 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, mermiler ve kesici aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Efeler ilçe merkezinde farklı tarihlerde sosyal medya üzerinden silah gösteren şahısları tespit etti. Aramalarda 2 otomatik ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.