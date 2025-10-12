‘Kızım mezarında artık rahat uyuyacak’

Aydın'ın Didim ilçesinde 2021 yılında vahşice katledilen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili Nizam Cansızlar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Kararın ardından Yeni Asır'a konuşan acılı baba Mehmet Tayhan, "Adalet yerini buldu şimdi yüreğime su serpildi Kızım mezarında rahat uyuyacak" dedi. İlk duruşmada cinayeti işlediğini itiraf eden Cansızlar, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürmüş ancak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenmişti.

ÜST SINIRDAN ONAY

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2023'te sanık Nizam Cansızlar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, cezada herhangi bir indirim uygulanmamıştı. Aradan geçen iki yılın ardından, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onaylayarak hükmü kesinleştirdi. Kararın ardından açıklama yapan Yağmur Tayhan'ın annesi Ayşe Tayhan, yaşadıkları acının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Kızımızın ölümünün üzerinden dört yıl geçti. Bu karar bizim için bir mutluluk değil, çünkü hiçbir şey kızımızı geri getirmeyecek. Ama bu karar bir nebze huzur, adaletin sesi oldu. Bu kişi ömrünün sonuna kadar o duvarların arasında kalacak. Bu kararın başka olayların önlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Baba Mehmet Tayhan ise "Kızım artık mezarında rahat uyuyacak. Biz de yastığa başımızı koyabileceğiz. Kızımızın gülüşü, masumiyeti hiç unutulmayacak. Onun adıyla, onun ışığıyla yaşamaya devam edeceğiz" diyerek karardan duydukları memnuniyeti ifade etti.