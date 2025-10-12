Nişan kavgası karakolda bitti: 2 kişiye tutuklama

Aydın'ın İncirliova ilçesinde nişan bozulması nedeniyle başlayan husumet, sokakta kavgaya, karakolda ise polise saldırıya dönüştü. Emniyet binasında yaşanan olaylar sonrası 2 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. C.K., "polise mukavemet" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, İ.K., "polise direnme" suçundan hakim karşısına çıktı. Her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.