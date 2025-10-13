Denizli’de 10 bin liralık kavga kardeşleri ayırdı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, 10 bin lira alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan ağabey Ömer Kandemir (39) öldü, kardeş Önder Kandemir ise tedaviye alındı.

GÖĞSÜNDEN VURDULAR

CİNAYET şüphelisi ise polis tarafından yakalandı. İddiaya göre, Halil B. ile Ömer Kandemir (39) arasında inşaatlarda kullanılan iskele için 10 bin lira alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Halil B., üzerinde bulunan tabancayla Ömer Kandemir ile yanındaki kardeşi Önder Kandemir'e ateş etti. İlk müdahalenin ardından Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Ömer Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önder Kandemir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, iki kardeşi vuran Halil B.'yi gözaltına aldı.