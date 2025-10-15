Aydın’da infaz koruma memuru yaşam savaşını kaybetti

AYDIN Nazilli'de geçtiğimiz hafta motosiklet kazasında ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası infaz koruma memuru Yalçın Temel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nazilli'de geçtiğimiz hafta Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan infaz koruma memuru Temel, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Temel'in genç yaşta vefatı, ailesi başta olmak üzere meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.