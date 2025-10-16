Milas’ta yem fabrikasında silahlı kavga: 2 ölü

Milas-Yatağan yolu üzerinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Milas Yem A.Ş. mevkiinde iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.A.Ö tarafından silahla ateş edilmesi sonucu 18 yaşındaki Ali Taha Demir ve Halil İbrahim Tuzcu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

18 yaşındaki Ali Taha Demir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Halil İbrahim Tuzcu ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan zanlı M.A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.