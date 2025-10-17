Aydın’da kanlı buluşma

AYDIN'IN Efeler ilçesinde A.G., kız arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklandı. Olayla ilgili 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. A.G. isimli genç, kız arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluşmasının ardından Hazar T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G. hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli işlemler devam ederken, A.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Hazar T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Hazar T'nin annesi gözyaşlarıyla oğlunu cezaevine uğurladı.