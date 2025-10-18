Aydın’da klima bir can aldı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinden bir evde klimadan çıkan yangında dumandan etkilenen Hasan Tabak (62) yaşamını yitirdi. Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir sitede sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Bir evde klimadan kaynaklı çıktığı belirlenen yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sırasında evin mutfak ve salon kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında çıkan yoğun duman üst kata ulaştı. Üst katta yalnız yaşayan Hasan Tabak, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan kontrollerde, Tabak'ın dumandan etkilendiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.