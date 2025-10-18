  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın Bakan Uraloğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete girmesinin birinci yılında yatırımların bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ege Bölgesi'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete açılmasının birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Uraloğlu paylaşımında, otoyolun bölge ekonomisine ve ulaşıma sağladığı katkılara dikkat çekerek, "Aydın-Denizli Otoyolu 1 yaşında. Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla ulaşımı hızlandırdık, ekonomiye canlılık kattık, bölgenin kalkınmasına güç verdik" ifadelerini kullandı.

Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin çok daha kısa sürede nakledilebildiğini belirten Uraloğlu, "Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebiliyoruz. Yol medeniyettir, biz yollarımızı büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

