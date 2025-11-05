457 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medya üzerinden kurdukları sahte yatırım siteleriyle 457 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı siber operasyonla, sosyal medya üzerinden sahte yatırım siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber takip faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan dolandırıcılık şebekesinin, sosyal medya reklamları üzerinden mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği belirlendi. Operasyon, Aydın merkezli olmak üzere İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.