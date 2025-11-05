Aydın'da Enes’i ezen sürücüye 3 yıl hapis cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 5 ay önce meydana gelen olayda annesiyle akrabasının nişanına katılan Enes, oyun oynarken kamyonet kasasına çıktı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Enes'in araçtan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme, olayın seyrini değiştirdi.
Küçük Enes'in kamyonetten düşmediği, geri manevra yapan kamyonet sürücüsü Mustafa Öge'nin küçük çocuğu fark etmeyerek ezdiği ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Öge, jandarmadaki ifadesinde çocuğa çarptığını itiraf etti.
Aydın Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Öge'ye taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.