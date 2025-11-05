Uçurumun kıyısında mucize kurtuluş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, önüne çıkan köpekleri ezmemek için direksiyonu kıran sürücü, uçurumun kıyısında durarak metrelerce aşağı yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Sefer Çiftçi (49) yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan başıboş köpekleri fark edince direksiyonu kırdı. Sürücü, hayvanlara çarpmamak için yaptığı manevrada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın birkaç metre daha gitmesi halinde metrelerce aşağı yuvarlanacağı öğrenildi. Kazanın şokunu yaşayan sürücü Sefer Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uçurumdan yuvarlanma riski bulunan otomobil, ekiplerin halat yardımıyla güvenli alana çekildi.