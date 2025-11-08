Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti

Aydın Nazilli'de bir tekel bayisinde alkol alırken tartışan iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Küfürle büyüyen gerginlik sonucu çıkan bıçaklı kavgada işletmeci Ş.D. ağır yaralandı. Saldırgan F.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Ş.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından F.K.'nın kaçış güzergâhını tespit etti. Kısa sürede Turan Mahallesi'ndeki evinde yakalanan F.K., gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.