Zehir tacirleri ‘İvan’ın hassas burnuna takıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda narkotik köpeği 'İvan' tarafından 3 kilo 200 gram skunk maddesi bulunurken 1 şüpheli tutuklandı. Ekipler, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan iki araç kısa sürede durduruldu. Araçlarda narkotik köpeği İvan ile yapılan aramada 6 parça halinde toplam 3 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan H.D. (39) ve B.A.D. (28) gözaltına alındı. B.A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.