Söke Belediyesi çalışanı kazada öldü

AYDIN'IN Söke ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü Söke Belediyesi çalışanı Yılmaz Kara (41) hayatını kaybetti. Kaza, Söke ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde taş ustası olarak görev yapan Yılmaz Kara, kör noktada bulunan kaldırımı fark etmeyerek motosikletiyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Kara, kazada ağır yaralandı. Kara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Söke Belediyesi çalışanları ve yakın çevresi, Yılmaz Kara'nın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.