Aydın’da bağ evinden cephanelik çıktı

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde, ruhsatsız tüfek tamiri ve yapımı yaptığı belirlenen bir kişi, elindeki silahları satmak için müşteri aradığı sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapımını tamamladığı tüfekleri satışa sunmak için müşteri aradığı belirlenen şüphelinin evi ve bağ evi, bomba arama köpeklerinin de katılımıyla didik didik arandı. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tam otomatik av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tüfek kabzası, 3 adet tüfek gövdesi, 6 adet tüfek mekanizması, 4 adet tabanca kabzası, 3 adet tetik tertibatı, 1 adet tabanca üst kapağı, 3 adet tabanca şarjörü ve 31 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.