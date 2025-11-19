Deve güreşi camiasından Özlem Çerçioğlu’na teşekkür

AYDIN'DA her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aydın Deve Güreşi Festivali, bu yıl da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimleriyle yapılacak. Devecilik Kültürü ve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Akkın Pazarlıoğlu, Başkan Çerçioğlu'nun festivale verdiği destek için teşekkür ederek, "Deveciler ve deve güreşi meraklıları Aydın'a gelerek kültürümüzü tanıyor ve kent ekonomisine canlılık katıyor. Festival, ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren bir organizasyon haline gelmiştir. Başkanımız Çerçioğlu'nun desteğiyle Aydın, devecilik kültürünün öncü illerinden biri olmaya devam edecektir" dedi.