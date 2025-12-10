Polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü uzun süre kaçtı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca, Atatürk Bulvarı'nda son buldu. Yakalanan sürücünün 2.03 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek 3. Sanayi Sitesi'nde başladı. Ö.A., polis ekiplerinin ihtarına kaçmaya başladı. Sürücü, kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Polisin yaptığı alkol kontrolünde Ö.A.'nın 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 35 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yakalandıktan sonra "Eşimden ayrıldığım için içtim" diyerek kendini savunan Ö.A.'nın sözleri dikkat çekti.