Hız tutkusu sonu oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Demir yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarparak defalarca takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Demir, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra defalarca takla attı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.