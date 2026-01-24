Poyraz’ın ölümüne müebbet talebi

Almanya'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde sopayla başına vurularak ağır yaralanan ve 14 gün sonra yaşamını yitiren 21 yaşındaki Poyraz Başnak'ın ölümüne ilişkin sanıklardan biri için müebbet, suça sürüklenen çocuk için ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturmanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Poyraz Başnak'ın ölümüyle ilgili sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların olay sırasında ellerindeki sopayla Poyraz Başnak'ın başına vurarak ölümüne neden oldukları ve Onur Akyüz'ü de darbettikleri belirtildi. Hazırlanan iddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.