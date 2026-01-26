Sağanak mağdurlarını soyan hırsız gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağanağın neden olduğu su baskınları nedeniyle boşaltılan 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen R.A. (40), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Aralık'ta ilçede etkili olan sağanakta su baskını nedeniyle boşaltılan Güzelçamlı Mahallesi'ndeki 4 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinde, hırsızlık şüphelisinin R.A. olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda eşya ele geçirildi. Eşyalar jandarma tarafından sahiplerine teslim edilirken, farklı olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer malzemelerle ilgili inceleme başlatıldı. R.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.