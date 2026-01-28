Hayata yeniden başlamak için donörünü bekliyor

Aydın'da yaşayan 44 yaşındaki esnaf Muharrem Bayram, hayata tutunabilmek için acil karaciğer nakli bekliyor. İncirliova ilçesinde doğramacılık işiyle uğraşan, evli ve iki çocuk babası Muharrem Bayram'a yaklaşık 2 yıl önce, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karaciğerinin işlevini büyük ölçüde yitirdiği belirtilen Bayram'ın sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiği ve acil olarak karaciğer nakli olması gerektiği öğrenildi.

AİLEDE UYGUN BAĞIŞÇI ÇIKMADI

Ömrüye Bayram'ın eşi olan Bayram için ailesi ve yakınları, duyarlı vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu. Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Ömrüye Bayram, "Rahatsızlığı 2 yıl önce ortaya çıktı. Karaciğeri artık işlevini yerine getirmiyor, karnı şişiyor. Cihaza bağlanmaması için bir an önce uygun donör bulunması gerekiyor. Ailemizin tamamı dâhil olmak üzere birçok kişi gönüllü oldu ancak ya uygun çıkmadı ya da sağlık sorunları nedeniyle nakil gerçekleşemedi. Umutla uygun donör bulunmasını bekliyoruz. Bu durum herkesin başına gelebilir, duyarlı olmalıyız" dedi. İzmir'de özel bir hastanede tedavi gören Muharrem Bayram için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da kamuoyuna çağrıda bulundu. Kaya, "Bir destek bir hayat demektir" ifadelerini kullandı.