Çifte infaz! Ege'nin sakin kasabası kana bulandı

TATİL beldesi olarak bilinen Didim, dehşet görüntülerine sahne oldu. Korkunç olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Caddede park halindeki bir otomobilden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede, öldürülen Gülseher Göksan'ın vücuduna 5, Turan Emre Arıkan'ın vücuduna ise 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.