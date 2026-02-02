Çifte infaz! Ege'nin sakin kasabası kana bulandı

TATİL beldesi olarak bilinen Didim, dehşet görüntülerine sahne oldu. Korkunç olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Caddede park halindeki bir otomobilden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede, öldürülen Gülseher Göksan'ın vücuduna 5, Turan Emre Arıkan'ın vücuduna ise 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
OLAY yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polisin yaptığı detaylı çalışmada, iki kişinin otomobilin içinde vurulduğu, ardından yola atıldıkları belirlendi. Cinayette kullanılan otomobil ise olay yerinin biraz ilerisinde terk edilmiş halde bulundu.
Araçta ve çevrede kriminal inceleme yapılarak deliller toplandı. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen İ.O. (70) ve H.O. (74) adlı iki şüpheliyi saklandıkları evde yakalayıp gözaltına aldı.