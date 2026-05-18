Aydın’da askerden yeni gelen genç evinde ölü bulundu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde askerden kısa süre önce dönen 22 yaşındaki Eren Erkek, ailesiyle yaşadığı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Nazilli'ye bağlı Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eren Erkek'ten uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren aile bireyleri, genç adamı göğsünden silahla vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eren Erkek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.