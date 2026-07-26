Çıldır Havaalanı yatırım programına alındı

Aydın'ın uzun yıllardır özlemle beklediği Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması yolunda önemli bir eşik daha geride kaldı. Çıldır Havalimanı'nda kritik süreç tamamlanırken yatırım programına alınan projeyle Aydın, doğrudan uçuşlara bir adım daha yaklaştı.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da müjdesini verdiği Çıldır Havalimanı projesinde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Savaş, projenin ilk müjdesinin verilmesinden bu yana tüm sürecin adım adım takip edildiğini vurgulayarak, teknik ve idari hazırlıklarda önemli aşamaların geride bırakıldığını ifade etti.