Esma teyzenin yürek ısıtan duyarlılığı

Aydın'ın Söke ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı bir kara leylek, Esma Bıçak'ın dikkati sayesinde bulunup kurtarıldı. Söke ilçesine bağlı Beşparmak Dağı eteklerindeki Çavdar Mahallesi kırsalında örnek bir doğa duyarlılığı yaşandı. Ev hanımı ve doğasever Esma Bıçak, kırsal alanda bulunan hayvanlarını kontrol etmek amacıyla evinden ayrıldı. Yol üzerinde hareketsiz duran büyük bir kuş gören Bıçak, dönüş yolunda aynı kuşu yine aynı noktada görünce durumdan şüphelendi. Kuşun yaralı olduğunu fark eden Esma Bıçak, hiç tereddüt etmeden vicdanının sesini dinledi. Türünü dahi bilmediği dev kuşu kucağına alarak evine götüren Bıçak, su verip bildiği yöntemlerle yaralarını temizleyerek ilk müdahaleyi yaptı.

NESLİ TEHLİKEDE

Çavdar Mahallesi Muhtarı Turan Ak, durumu Eko Sistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede mahalleye ulaşan dernek ekipleri, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Kara Leylek (Ciconia nigra) olduğunu belirledi.Yaralı kara leyleğin ilk tedavisi Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSDN sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan ilk kontrollerde kuşun ayağında kırık, kanadında ise yara bulunduğu tespit edildi.

DOĞAYA SALINACAK

Kara leyleğin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde kapsamlı tedavi altına alınacağını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağını söyledi. Sürücü, duyarlılığı sayesinde nesli tehlike altındaki bir canlının kurtarılmasına vesile olan Esma Bıçak'a teşekkür ederek, doğada yaralı ya da yardıma muhtaç yabani hayvanlarla ilgili kendilerine ulaşan her ihbarın büyük önem taşıdığını vurguladı.

BİR DUYARLILIK, BİR CAN KURTARDI

Doğaya karşı gösterdiği örnek davranışla takdir toplayan Esma Bıçak'ın dikkati ve merhameti, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara leyleğin yeniden hayata tutunmasına umut oldu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de vatandaşlara, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde yabani hayvanlara zarar vermeden ilgili kurumlara haber vermeleri çağrısında bulundu.