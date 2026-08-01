Aydın’da sokak ortasında cinayet

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde çıkan tartışmada karnından bıçaklanan 38 yaşındaki Sergen Güler hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Murat Yavuz kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Murat Yavuz (38) ile Sergen Güler arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yavuz, Sergen Güler'i karnından bıçakladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yavuz, cezaevine gönderildi.