Çine orman yangınının ardından ortaya çıkan tahribat kamerada

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından oluşan tahribat dronla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, alevlerin etkisiyle geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü ve bölgenin siyaha bürünen görüntüsünü ortaya koydu.
Kavşıt mevkisinde 30 Temmuz'da başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.
Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.