Denizde fenalaşan kadın kurtarılamadı

AYDIN Didim'de denize girdikten sonra rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Uslu sitesi sakinlerinden İncilay Çubukcu (70) sabah saatlerinde sitesinin plajında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Çubukcu rahatsızlanarak denizde dalıp çıkmaya başladı. İhbarla bölgeye gelen ekibin incelemesinde Çubukcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çubukcu'nun cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının cenazesi otopsiye yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.