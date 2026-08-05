Bir anda alev aldı! Aydın’da apartmanda korkutan patlama anları: Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yaşanan patlama mahallede korku dolu anlara neden oldu. Son kattaki dairede, banyodaki kötü koku nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası çamaşır makinesinden çıkan alev paniğe yol açtı. Detaylar…
Olay, saat 14.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ PATLADI
4 katlı apartmanın son katındaki dairede banyodan gelen kötü koku üzerine ev sahibi tarafından böcek ilaçlaması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
2 KİŞİ YARALANDI
Patlamanın ardından çamaşır makinesinin alev aldığı öğrenilirken, ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı İsmail Berat Karataş yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seher Özcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Yanan çamaşır makinesi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.