Bir anda alev aldı! Aydın’da apartmanda korkutan patlama anları: Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yaşanan patlama mahallede korku dolu anlara neden oldu. Son kattaki dairede, banyodaki kötü koku nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası çamaşır makinesinden çıkan alev paniğe yol açtı. Detaylar…