Elektrikli battaniye evi yaktı yaşlı adam ölümden döndü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yıldıztepe Mahallesi 57. Sokak'ta bulunan müstakil evde, 86 yaşındaki Nazif Korkmaz'ın kullandığı elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden Korkmaz, son anda kendini dışarı atarak canını kurtardı. Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalar esnasında çevredeki mahalleli büyük korku yaşarken, bir ay önce eşini kaybettiği öğrenilen yaşlı adam, evinde çıkan yangının ardından büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.