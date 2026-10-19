Kanseri yendi okula döndü

EĞİTİME ARA VERMİŞTİ
ADNAN Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ayşe Gündoğan'ın hayatı, geçen yıl derste yaşadığı şiddetli göğüs ağrısıyla değişti. Doktora başvuran genç kıza "lenf kanseri" teşhisi konuldu. Bir anda kendisini zorlu bir tedavi sürecinin içinde bulan Ayşe, eğitimine ara vermek zorunda kaldı. İlk günlerde hastalığı tam olarak kavrayamadığını anlatan Ayşe, kemoterapiyle birlikte yaşadığı zorlukların hastalığın ağırlığını hissettirdiğini söyledi.
EN BÜYÜK MUTLULUK
KEMOTERAPİDE saçlarının eline gelmesi, genç kız için dönüm noktası oldu. Şiddetli ağrılar çeken ve yataktan kalkamayacak kadar halsiz düşen Ayşe, tedavinin ağır yan etkileriyle mücadele ederken zaman zaman çok zorlandı. Ancak bütün acılara rağmen iyileşme umudun kaybetmedi ve sonunda amansız hastalığı yenmeyi başardı. Okuluna sağlıklı olarak dönmek Ayşe'nin en büyük mutluluğu oldu. O artık hikayesini anlattığı videolar çekerek diğer hastalara umut dağıtıyor.