Kanseri yendi okula döndü

EN BÜYÜK MUTLULUK

KEMOTERAPİDE saçlarının eline gelmesi, genç kız için dönüm noktası oldu. Şiddetli ağrılar çeken ve yataktan kalkamayacak kadar halsiz düşen Ayşe, tedavinin ağır yan etkileriyle mücadele ederken zaman zaman çok zorlandı. Ancak bütün acılara rağmen iyileşme umudun kaybetmedi ve sonunda amansız hastalığı yenmeyi başardı. Okuluna sağlıklı olarak dönmek Ayşe'nin en büyük mutluluğu oldu. O artık hikayesini anlattığı videolar çekerek diğer hastalara umut dağıtıyor.

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