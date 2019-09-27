Küçük Alptuğ’un ölümünde şüphe

Balıkesir'in Manyas ilçesinde önceki akşam dere yatağında yaralı halde bulunan iki yaşındaki çocuk, babası tarafından kaldırıldığı hastanede can verdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde önceki akşam dere yatağında yaralı halde bulunan iki yaşındaki çocuk, babası tarafından kaldırıldığı hastanede can verdi. Jandarma yaptığı araştırmada, olayı ihbar eden E.I'nın oğlunun kullandığı kamyonun, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden hızla geçtiği bilgisine ulaştı. E.I. ile kamyonu kullanan oğlu F.I. (26) gözaltına alındı.

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