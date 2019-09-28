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'de depoda çıkan korkuttu

Balıkesir'de depoda çıkan yangın korkuttu

28.09.2019, 17:48

’in Gömeç ilçesinde silaj paketleme sırasında çıkan , itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nde silaj çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Kooperatifte yangın nedeniyle meydana gelen hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

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